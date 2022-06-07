Во Франции предрекли победное завершение спецоперации России на Украине

Также автор материала указал на проигрышное положение европейцев, которые находятся в экономической и логистической зависимости от США и рвут свои связи с Россией.

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По мнению французского СМИ, специальная военная операция, проводимая Россией на Украине, окончится тем, что «Россия выйдет победителем из конфликта в военном отношении».

Так, член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе в своей статье для Valeurs Actuelles написал, что, «несмотря на (оказанное украинскими войсками. - Прим. ред.) сопротивление, его драматическую постановку и эффект внезапности, русская армия должна в конечном итоге победить на земле».

«В последние недели она (армия России. - Прим. ред.) находится на пути к решающему сражению на Донбассе. Она также собирается окружить Северодонецк - ключевой город на нынешнем театре военных действий. Какими бы искренними и живыми ни были эмоции западного общественного мнения и его поддержка украинского народа, окончательный исход не вызывает сомнений», - написал Пьер Жантийе.

В то же время автор материала обратил внимание на другой аспект украинского конфликта - на разорванные отношения Евросоюза с Россией благодаря антироссийским санкциям и риторике. Француз отметил, что единственным выгодополучателем в этой ситуации остаются США.

«А мы, европейцы, что мы выиграем от этой проигрышной битвы? Наша стратегическая, экономическая и логистическая зависимость от Америки возросла, а наши торговые и дипломатические отношения с Россией навсегда разорваны», - констатировал автор.

Член Бюро франко-российского диалога отметил, «что введенные санкции не оказали, как и предполагалось, никакого влияния на российскую экономику и ее позицию в конфликте», добавив, что «санкции наносят ущерб только европейской экономике».

Немногим ранее обозреватель газеты New York Times Клиффорд Краусс заявил, что поэтапный отказ Евросоюза от импорта российской нефти, скорее всего, нанесет удар по мировой экономике, нежели по доходам России от экспорта топлива. Он указал, что Запад хочет ослабить Россию и лишить ее миллиардов долларов от продажи энергоресурсов.