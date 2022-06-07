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В США отметили, что Италия, ФРГ и Франция не поддерживают передачу Крыма Украине

Марина Крижановская
05:49 07.06.2022
Редактор и основатель журнала Бьюкенен обратил внимание на готовность США и НАТО поддерживать Украину оружием и не готовность воевать за Украину.
В США отметили, что Италия, ФРГ и Франция не поддерживают передачу Крыма Украине
© Фото: Андрей Иглов РИА Новости
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В Соединенных Штатах отметили, что европейские страны не призывают к уходу России из имеющихся в ее составе с 2014 года территорий. В частности, речь шла о Крымском полуострове.

Так, в статье для журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен пишет, что итальянские, французские и немецкие власти контактируют с президентом России и призывают вести переговоры. Но никто из них не говорит о Крыме.

«Италия, Франция и Германия поддерживают контакт с Владимиром Путиным. Все настаивают на переговорах. Никто не настаивал на том, чего иногда требовал Владимир Зеленский: на сдаче Россией территории, которую она удерживала с 2014 года», - указал автор Патрик Бьюкенен.

Автор также обратил внимание на слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который «сказал, что в любом урегулировании путем переговоров Украине, скорее всего, придется уступить часть территории России».

Бьюкенен пишет, что Североатлантический альянс во главе с США имеет интерес только в борьбе с Россией руками украинцев. В целом, как говорит Бьюкенен, «это война украинцев, а не наша».

«США и НАТО готовы предоставить Украине оружие, чтобы защитить себя и победить русских в бою. Но ни НАТО, ни США не готовы вести за них войну украинцев. Когда дело доходит до сражений и смертей, это их война, а не наша», - подытожил автор материала.

Немногим ранее во Франции предрекли победное завершение спецоперации России на Украине. Колумнист Пьер Жантийе написал, что «какими бы искренними и живыми ни были эмоции западного общественного мнения и его поддержка украинского народа, окончательный исход не вызывает сомнений».

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