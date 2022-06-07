Бюджет РФ сэкономит 635 млн рублей из-за возвращения дипломатов в страну

Среди сокращаемых бюджетных ассигнований значатся зарплаты и командировочные дипломатических сотрудников, капитальный ремонт зданий диппредставительств, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности загранучреждений России.

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Порядка 472,7 миллионов рублей будет сэкономлено на оплате труда российских дипломатов, работающих в заграничных учреждениях России. Данная информация обозначена в перечне предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по увеличению бюджетных ассигнований резервного фонда правительства России в 2022 году.

Так, еще порядка 73,6 миллионов будет сэкономлено на командировочных, иных выплатах и компенсациях работникам зарубежного аппарата МИД России. Отмечается, что это связано с сокращением числа дипломатических работников России за рубежом.

Суммарно резервный фонд правительства России в 2022 году получит порядка 635 миллионов рублей по причине сокращения российского дипломатического штата и сопутствующих расходов в иностранных государствах.

«Увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда правительства России на 634,4 миллионов рублей, в том числе: капитальный ремонт зданий и сооружений загранучреждений МИД России - минус 40,4 миллионов рублей бюджетных ассигнований, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности зарубежного аппарата МИД России - минус 47,5 миллионов рублей», - приводит ТАСС информацию из имеющегося в распоряжении документа.

Немногим ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на создаваемый дискомфорт, действия Запада не помешают дипломатической работе России. Таким образом, он прокомментировал журналистам инцидент с блокированием воздушного пространства вокруг Сербии для самолета с главой МИД России Сергеем Лавровым на борту.