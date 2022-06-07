В ДНР сообщили о 7 погибших и 16 раненых за 6 июня в результате обстрелов со стороны ВСУ

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В течение дня 6 июня в Донецкой Народной Республике погибли семь мирных граждан, еще 16 человек пострадали в результате обстрелов территории республики со стороны ВСУ.

Данную информацию предоставило Представительство республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) в своем Telegram-канале.

Так, в результате обстрелов Донецка погибли четыре человека и еще семь граждан были ранены. Также из-за ведения огня по населенным пунктам Ясиноватая, Макеевка и Горловка ранения получили девять человек. Двое мужчин и женщина погибли в результате атаки на Макеевку и Горловку.

Ранее житель Донецка рассказал «Звезде» подробности обстрела города. Он сообщил, что стоял на кассе в ВТБ, когда начались взрывы.