«На кассе стоял, начались взрывы»: житель Донецка рассказал подробности обстрела

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли сегодня Петровский район Донецка.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Житель Донецка Дмитрий рассказал «Звезде» подробности сегодняшнего обстрела города.

«Пошел в ВТБ, в ВТБ на кассе стоял, начались взрывы. Купил два хлеба, иду обратно. Слышу - прилетает очень рядом, по ощущениям где-то там. Начинаю бежать, бегу и вижу, как сюда прилетает. Столб (дыма) выше деревьев поднялся. На 180 градусов развернулся и побежал обратно. Тут прилеты, там, чуть дальше если проедете, у моего друга соседний дом тоже разбит», - сказал он.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что украинские военные обстреляли сегодня Петровский район Донецка. Погиб один мирный житель. Корреспондент «Звезды» Павел Кольцов побывал на месте прилета снарядов.

Также в Минстрое ДНР заявили, что в Донецке снаряд попал в здание предприятия «Вода Донбасса», пострадали два человека.

До этого Донецк остался без эфирного телевещания после очередного обстрела Петровского района.