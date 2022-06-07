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Борис Джонсон назвал результаты вотума доверия «чрезвычайно хорошими»

Марина Крижановская
02:38 07.06.2022
Премьер Британии заявил, что они позволят «двигаться дальше, объединиться и сосредоточиться на достижении результатов».
Борис Джонсон назвал результаты вотума доверия «чрезвычайно хорошими»
© Фото: Tejas Sandhu Keystone Press Agency Globallookpress
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Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон положительно оценил результаты проведенного вотума доверия. Он назвал их «чрезвычайно хорошими» для политики Британии. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Я думаю, что это чрезвычайно хороший, позитивный, убедительный, решающий результат, который позволяет нам двигаться дальше, объединиться и сосредоточиться на достижении результатов, и это именно то, что мы собираемся сделать», - приводит его слова британское СМИ.

Также британский премьер поблагодарил своих коллег по Консервативной партии за оказанное ему доверие, в то время как 41% из них проголосовали против. Sky News сообщает, что результаты голосования указывают на то, что политическое положение Джонсона остается шатким.

Ранее приводилась информация, что члены консервативной партии Великобритании не смогли вынести вотум недоверия Джонсону. Принятое голосованием решение поддержали 148 парламентариев, 211 - выбрали противоположную сторону. Таким образом, Джонсон получил необходимые ему для сохранения поста половину и один голос в поддержку своей кандидатуры, и даже больше.

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