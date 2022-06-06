В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Члены консервативной партии Британии не смогли вынести вотум недоверия Джонсону

Алиса Краузе
23:07 06.06.2022
Премьер Британии Борис Джонсон сохранил за собой пост, несмотря на недоверие немалого числа парламентариев.
Члены консервативной партии Британии не смогли вынести вотум недоверия Джонсону
© Фото: Tejas Sandhu Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Представителям правящей партии Великобритании не удалось набрать достаточно голосов, чтобы вынести вотум недоверия действующему премьер-министру государства Борису Джонсону. Об итогах голосования консерваторов сообщил председатель руководящего комитета партии Грэм Брейди.

Он указал, что первый порог, который требуется пройти для инициирования голосования по вопросу доверия премьеру, внутри партии был преодолен. Дальнейшее развитие ситуации зависело от тайного голосования в Палате общин.

Вотум недоверия поддержали 148 парламентариев, 211 же выбрали противоположную сторону. Таким образом Джонсон получил необходимые ему для сохранения поста половину и один голос в поддержку своей кандидатуры, и даже больше.

Ранее стало известно, что Комитет 1922 года, включающий в себя не входящих в правительство членов консервативной партии Британии, запустил голосование о доверии к Борису Джонсону. Причиной критического отношения к нынешнему премьеру Соединенного Королевства стала скандальная история с вечеринками на Даунинг-стрит в период карантина.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:07 В стране и мире
Члены консервативной партии Британии не смогли вынести вотум недоверия Джонсону
22:18 Армия
Видео
Превосходство в небе и огонь по складам: как ВС РФ демонстрируют свою мощь в ходе спецоперации
21:07 В стране и мире
Небензя ушел из зала СБ ООН после бездоказательных обвинений в адрес России
20:18 В стране и мире
МИД РФ внес в стоп-лист 61 гражданина США
19:35 В стране и мире
ВСУ обстреляли Донецк из французской артиллерийской установки «Caesar» калибра 155 мм
Популярное
Видео
«Есть Виктор Цой - икона, а есть - папа»: сын Цоя о восприятии образа легендарного отца
Видео
МО РФ: националисты взорвали мост через Северский Донец, чтобы предотвратить отступление из Святогорска
Видео
В поисках секретных документов: что скрывает в себе здание СБУ в Мариуполе
Власти ДНР: при отступлении ВСУ подожгли тонны зерна в порту Мариуполя
Видео
Командующий РВСН рассказал, как гиперзвуковые «Авангарды» служат в войсках
Спикер парламента Венгрии выразил обеспокоенность душевным состоянием Зеленского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.