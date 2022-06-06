Члены консервативной партии Британии не смогли вынести вотум недоверия Джонсону

Премьер Британии Борис Джонсон сохранил за собой пост, несмотря на недоверие немалого числа парламентариев.

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Представителям правящей партии Великобритании не удалось набрать достаточно голосов, чтобы вынести вотум недоверия действующему премьер-министру государства Борису Джонсону. Об итогах голосования консерваторов сообщил председатель руководящего комитета партии Грэм Брейди.

Он указал, что первый порог, который требуется пройти для инициирования голосования по вопросу доверия премьеру, внутри партии был преодолен. Дальнейшее развитие ситуации зависело от тайного голосования в Палате общин.

Вотум недоверия поддержали 148 парламентариев, 211 же выбрали противоположную сторону. Таким образом Джонсон получил необходимые ему для сохранения поста половину и один голос в поддержку своей кандидатуры, и даже больше.

Ранее стало известно, что Комитет 1922 года, включающий в себя не входящих в правительство членов консервативной партии Британии, запустил голосование о доверии к Борису Джонсону. Причиной критического отношения к нынешнему премьеру Соединенного Королевства стала скандальная история с вечеринками на Даунинг-стрит в период карантина.