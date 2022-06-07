Посол Антонов заявил о притеснении российских журналистов в США

Так, российским СМИ запрещено вещание на американской территории, журналистам ограничен доступ на официальные мероприятия. Также осложнен процесс оформления рабочих виз и блокируются банковские счета.

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Чрезвычайный и Полномочный посол России в США Анатолий Антонов заявил о притеснении в Соединенных Штатах журналистов из России. Он сказал, что «можно говорить об информационной блокаде», добавив, что «открытость российских СМИ сильно контрастирует с отношением американской прессы к официальным представителям России».

Посол Антонов подробно описал, каким именно притеснениям подвержены работники российских СМИ в США.

«Притеснениям подвергаются российские журналисты, командированные в США. Они сталкиваются с прямыми запретами на вещание на американской территории. Им ограничен доступ на официальные мероприятия. Осложнен процесс оформления рабочих виз. Блокируются банковские счета. Спецслужбы совершают подходы к сотрудникам наших СМИ, склоняя к сотрудничеству», - опубликовало диппредставительство слова Антонова в своем Telegram-канале.

Высокопоставленный российский дипломат отметил, что посольство предпринимало «многочисленные попытки довести до рядовых граждан США нашу позицию по актуальным вопросам международной политики». Однако они, за редким исключением, «с ходу отвергаются местными изданиями как "злонамеренная пропаганда"».

«Отсутствует возможность публиковать материалы даже на коммерческой основе. Все это подтверждает "двойные стандарты" американских медиаресурсов, которые занимаются не объективным освещением событий, а обслуживанием интересов правящих партий», - подытожил посол России в США.

Ранее посол Антонов сообщал, что американские политики публикуют в СМИ призывы в адрес российских служащих «перейти на сторону так называемой демократии». Дипломат назвал это призывом к предательству.

Он подробно рассказал, как сотрудники американских разведывательных ведомств ищут возможности установить контакт с дипломатами из России, «раздавая телефоны ФБР и ЦРУ».