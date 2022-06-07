В Черногории объяснили свой отказ пропустить самолет Лаврова

Также власти Черногории дали «совет» Лаврову о возможности попасть в Сербию поездом, так как железнодорожное сообщение не запрещено.

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Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич заявил, что решение о запрете пролета борта российского министра иностранных дел Сергея Лаврова формально было принято правительством и МИД Черногории.

Он добавил, что удивлен бурной реакцией на данное решение. Его слова приводит издание RTCG.

«Это форма, которая заполняется. Премьер-министру сообщили, что мы это сделаем», - заявил Кривокапич на пресс-конференции на «Вилле Горица».

Вместе с тем черногорский министр Кривокапич «посоветовал» своему российскому коллеге возможность добраться до Белграда на поезде. Он добавил, что железнодорожное сообщение по маршруту Белград - Москва не запрещено.

Ранее Сергей Лавров прокомментировал произошедшую ситуацию, сказав, что «наши отношения с Сербией разрушить никому не удастся». Он добавил, что представитель Сербии уже приглашен «посетить Россию с визитом в ближайшее время».

Министр Лавров выразил надежду, что «его борт не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего все приличия Брюсселя и его клиентов».