Палки в шасси: почему соседи Сербии отказались пропускать в страну самолет с Лавровым

Так, визит Лаврова был рассчитан на два дня, включая встречи с сербским министром иностранных дел, председателем парламента и главой Сербской православной церкви.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Российский посол и президент Сербии находятся за столом переговоров с 10 утра. Позади Александра Вучича на флагштоге красуется российский флаг. Сегодня, 6 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров должен был посетить Белград. Однако в последний момент соседи Сербии закрыли небо для самолета из Москвы. Борт отказались пропускать Черногория, Болгария и Северная Македония. При этом Лавров выразил уверенность, что Сербию фактически лишили права на осуществление внешней политики.

«Заблокирована международная деятельность Сербии на данный момент на российском направлении. Еще одна наглядная и поучительная демонстрация - насколько далеко НАТО да и ЕС могут пойти в задействовании самых низкопробных способов воздействия. Если визит министра иностранных дел России в Сербию воспринимается на Западе чуть ли не как угроза вселенского масштаба, видимо, дела там совсем плохи», - сказал российский министр.

Так, визит Лаврова был рассчитан на два дня, включая встречи с сербским министром иностранных дел, председателем парламента и главой Сербской православной церкви. Российский министр планировал посетить и Вечный огонь в память об освободителях Белграда. Однако подозрения в том, что с перелетом могут возникнуть проблемы, появились давно.

«Наши отношения с Сербией разрушить никому не удастся. Мы пригласили Николу Селаковича посетить Россию с визитом в ближайшее время. Надеюсь, его борт не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего все приличия Брюсселя и его клиентов», - добавил Лавров.

Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, существенно помешать продолжению контактов России с дружественными странами, как Сербия, например, подобные враждебные действия не смогут. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала «исключительно сложной» ситуацию вокруг закрытия неба для перелета Лаврова. А логистикой лично занялся Александр Вучич. Сербский глава вел переговоры и с Евросоюзом, и США и с Германией, которые повлияли на решение соседей республики. А глава МИД РФ считает, причина в том, что НАТО и Евросоюз не хотели обсуждения в Белграде неудобных для Европы тем.

«Брюссельским кукловодам не хотелось в очередной раз предоставить нам площадку, чтобы мы в столице Сербии подтвердили российскую позицию и по проблеме Косово, и по проблеме Боснии и Герцоговины, не хотели, чтобы мы выразили поддержку по проекту Белграда "Открытые Балканы". Брюссель, НАТО, Евросоюз хотят превратить Балканы в свой проект "закрытые Балканы". Чтобы вот наказывать, сдерживать Россию и расширять плацдарм антиросийский в Европе. Создавать угрозы и механизмы сдерживания», - указал Лавров.

Борьба Запада за балканские страны демонстрирует очередную попытку втянуть как можно больше участников в антироссийскую политику. Президент Сербии открыто заявлял о решении воздерживаться от санкций против Москвы. Пытаясь его переубедить, Белград не раз посещали представители стран Евросоюза и НАТО. Уже на этой неделе очередной визит планирует канцлер Германии Олаф Шольц. Также во всей этой ситуации есть много общего с ситуацией на Украине, отметил глава МИД РФ.

«Линия Брюсселя на Балканах и на Украине одна и та же. Только на Балканах ЕС благоволит тем, кто ущемляет интересы сербов, а на Украине НАТО и ЕС поддерживают режим, который давно объявил войну всему русскому», - заключил министр.

Напомним, мартовский визит Лаврова в Женеву на сессию Совета по правам человека при ООН был сорван, когда ряд стран Евросоюза закрыл самолету министра небо. Тогда планировалось выступление главы МИД РФ о нарушениях прав русскоязычного населения на Украине. Министр иностранных дел России 8 июня планирует посетить Турцию. Анонсировано в том числе обсуждение коридоров для судов в Черном море.

