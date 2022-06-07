МО: РФ доставила на Украину 27 334 тонны гуманитарной помощи

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За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 695 человек, в том числе 3 069 детей. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Согласно заявлению Минобороны России, всего с начала специальной военной операции эвакуировано 1 713 509 человек, из которых 276 428 - дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 249 602 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки - 3 663.

«Начиная с 2 марта Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 334,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 122 гуманитарные акции, в том числе четыре за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 220 тонн гуманитарной помощи», - заявил представитель МО РФ.

Как сообщает Михаил Мизинцев, 7 июня проводится восемь гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 642 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

Кроме того, отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.

«Всего проверено: 2 877,06 га (в том числе за сутки - 43,03 га); 35 зданий (из них 13 социально-значимых объектов); один мост и 9,64 км дорог. Обнаружен и обезврежен 14 881 взрывоопасный предмет, в том числе за сутки - 738», - заявил представитель российского оборонного ведомства.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил о полном очищении от мин территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В рамках работ по разминированию проверено около трех тысяч гектаров, обезврежено почти пятнадцать тысяч взрывоопасных предметов, отметил глава военного ведомства РФ.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов