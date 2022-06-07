МО РФ: боевики нацбатальонов при отступлении подожгли крупное зернохранилище в порту Мариуполя

Согласно заявлению МО РФ, в результате поджога уничтожено более 50 тысяч тонн зерна.

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Боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна. Данное бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу "истинное лицо" киевского режима, который, фактически, применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа», - заявил представитель МО РФ.

Представитель Минобороны России добавил, что все это происходит в условиях полной поддержки со стороны стран так называемого цивилизованного Запада и не прекращающейся истерии вокруг лживых обвинений Российской Федерации в создании продовольственного кризиса в мире.

Михаил Мизинцев акцентировал, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры страны, в отличие от украинских вооруженных формирований.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало состояние памятника Святогорской Лавры с беспилотного летательного аппарата. По заявлению официального представителя МО РФ, несмотря на боевые действия в Святогорске, никаких повреждений исторических и православных памятников на территории Свято-Успенской Святогорской Лавры российскими военнослужащими не допущено.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов