Минобороны РФ: ВСУ размещают бронетехнику, РСЗО и гаубицы в элеваторах Харьковской области и ДНР

Кроме того, в ангарах зерно- и картофелехранилищ в поселке Новоэкономическое ДНР и селе Нововасильевка Сумской области размещены подразделения украинских вооруженных сил.

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики продолжают использовать критически важные объекты переработки и хранения зерновых культур в военных целях. Так, в населенном пункте Губаревка Харьковской области на территории элеватора боевики теробороны разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции артиллерии.

«В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации», - отметил начальник НЦУО РФ.

Кроме того, в ангарах зерно- и картофелехранилищ в поселке Новоэкономическое ДНР и селе Нововасильевка Сумской области размещены подразделения украинских вооруженных сил, а на их прилегающей территории - тяжелая бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и реактивные системы залпового огня. Более того, украинские националисты в Новодонецком в ДНР, разместили на территории элеватора артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

«Цель подобных действий украинских националистов - спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ обвинить Вооруженные Силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и создании угрозы продовольственной безопасности Украины», - заключил Мизинцев.

Ранее Минобороны России показало кадры поражения российской артиллерией самоходных артиллерийских установок ВСУ M109, поставленных Украине со стороны Норвегии. До этого об уничтожении одной из переданных Норвегией 155-мм самоходных гаубиц говорил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.