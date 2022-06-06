ВСУ обстреляли Донецк из французской артиллерийской установки «Caesar» калибра 155 мм
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк с применением французской самоходной артиллерийской установки «Цезарь» калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Обстрелы жилых кварталов Донецка совершены из французской самоходной артиллерийской установки "Caesar" калибра 155 мм, которая по ленд-лизу поставляется ВСУ из стран НАТО», - сказано в Telegram-канале представительства.
По сообщению представительства, ранения получили двое гражданских лиц: мужчины 1957 и 1960 года рождения.
Ранее представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщило о массированном обстреле Донецка. Под огнем Вооруженных сил Украины оказались Киевский, Калининский, Ленинский и Куйбышевский районы столицы ДНР.