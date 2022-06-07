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Бориса Джонсона посвятили в казаки в Чернигове

Елизавета Потейчук
20:24 07.06.2022
Грамоту о посвящении британского премьера в казаки направят в Лондон.
Бориса Джонсона посвятили в казаки в Чернигове
© Фото: No. 10 Downing Street XinHua Globallookpress
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Заместитель гендиректора Черниговского областного исторического музея имени Василия Тарновского Андрей Лесовой сообщил, что казацкая община в Чернигове посвятила в казаки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона под именем Борис Чуприна. По словам Лесового, это было сделано в качестве благодарности за поддержку Украины.

«Это наше уважение этому выдающемуся человеку за то, что он поддерживал Украину. Почему Чуприна? Потому что вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю», - цитирует слова замгендиректора музея издание «Общественное».

Грамоту о посвящении британского премьера в казаки направят в Лондон. Туда же отправят второй экземпляр картины киевских мастеров, изображающей Бориса Джонсона в образе казака Мамая.

Ранее стало известно, что Великобритания планирует предоставить Украине пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что в скором времени премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон будет выступать перед Верховной Радой по видеосвязи.

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