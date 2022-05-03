Лондон отправит военную помощь Киеву на 300 млн фунтов

Сообщается, что в Киев направят специализированную технику для гражданской защиты.

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Великобритания планирует предоставить Украине пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов стерлингов. Об этом заявили в официальной резиденции премьер-министра Великобритании.

«Правительство объявит о новом пакете оборонительной военной помощи Украине в размере £300 млн», - приводят РИА Новости сообщение резиденции.

Отмечается, что в скором времени премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон будет выступать перед Верховной Радой по видеосвязи. На онлайн-выступлении он объявит о новом пакете.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лондон собирается передать Киеву тяжелую артиллерию. Отмечается, что вооружение будет доставлено в Польшу, где украинские военные пройдут необходимое обучение и инструктаж.