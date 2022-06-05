Обломки на трассе: новые кадры с места аварии на Садовом кольце

По информации столичного Дептранса, один из участников аварии ранее неоднократно превышал скорость.

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Опубликованы новые кадры с места дорожно-транспортного происшествия на Садовом кольце, где столкнулись две иномарки. Авария произошла на пересечении с Комсомольским проспектом.

Как стало известно, водитель одного из автомобилей ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости. За два последних года он накопил 18 квитанций, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

Второй водитель штрафов не имеет. Ранее заблокированное движение удалось восстановить, сотрудники ДПС завершают работу на месте аварии. Автомобили эвакуировали с трассы.