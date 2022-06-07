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Впервые с 1945-го: чем уникальны учения Балтфлота по восстановлению «поврежденного» аэродрома

18:51 07.06.2022
Инженеры высадились на берег под прикрытием армейской авиации. Корреспондент обратил внимание на то, как тщательно замаскирована техника. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Максим Румянцев побывал на специальных учениях Балтфлота по ускоренному восстановлению поврежденного аэродрома - они прошли впервые с 1945 года. 

Инженеры высадились на берег под прикрытием армейской авиации. Корреспондент обратил внимание на то, как тщательно замаскирована техника. 

«В рамках специальных учений инженерных войск мы осуществили перемещение инженерной техники для восстановления взлетно-посадочной полосы на 150-тонном пароме в кратчайшие сроки с использованием дымов и под прикрытием вертолетов морской авиации. Данное мероприятие проведено впервые с 1945 года», - заметил командир 69-го отдельного морского инженерного полка полковник Евгений Меньшин. 

Корреспондент отметил, как быстро были подсыпаны песком воронки от «взрывов». По его словам, на то, чтобы восстановить взлетно-посадочную полосу после условного авиаудара, им необходим час или полтора. 

Ранее другой корреспондент «Звезды» показал работу российских саперов в Мариуполе.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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