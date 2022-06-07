Армия Ситуация в Мариуполе «Прощупать» местность: сапер ВС РФ рассказал о разминировании в Мариуполе Павел Кольцов По уровню сигнала и интонации звука металлоискателя он определяет габариты предполагаемого взрывоопасного предмета. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Специалист Международного противоминного центра Минобороны РФ с позывным «Урса» рассказал «Звезде» о проведении инженерной разведки в Мариуполе. «Проводя инженерную разведку на местности, я обращаю внимание на индикатор, который показывает уровень сигнала» - сказал сапер. «Урса» пояснил, что по уровню сигнала и интонации звука металлоискателя он определяет габариты предполагаемого взрывоопасного предмета. «Если индикатор зашкаливает, и звук усиливающий и безостановочный, то это значит, что предмет габаритный. Моя задача - осмотреть местность, прощупать. И если на ощупь не показывается, что элемент металлический, то я начинаю далее руками проверять, или саперную лопатку подкладываю, чтобы наглядно увидеть, что там лежит», - отметил военнослужащий. Сапер рассказал, что при обнаружении взрывоопасного предмета он докладывает командиру группы, который принимает дальнейшее решение. «Миноискатель имеет магнитную амплитуду. Есть индикатор, который показывает уровень сигнала. Если я нахожу металлическую оболочку, то его сигнал зашкаливает. Чем ближе, тем больше сигнал», - сказал «Урса». Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что территория мариупольского завода «Азовсталь» полностью очищена от мин. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика