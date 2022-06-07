«Прощупать» местность: сапер ВС РФ рассказал о разминировании в Мариуполе
Специалист Международного противоминного центра Минобороны РФ с позывным «Урса» рассказал «Звезде» о проведении инженерной разведки в Мариуполе.
«Проводя инженерную разведку на местности, я обращаю внимание на индикатор, который показывает уровень сигнала» - сказал сапер.
«Урса» пояснил, что по уровню сигнала и интонации звука металлоискателя он определяет габариты предполагаемого взрывоопасного предмета.
«Если индикатор зашкаливает, и звук усиливающий и безостановочный, то это значит, что предмет габаритный. Моя задача - осмотреть местность, прощупать. И если на ощупь не показывается, что элемент металлический, то я начинаю далее руками проверять, или саперную лопатку подкладываю, чтобы наглядно увидеть, что там лежит», - отметил военнослужащий.
Сапер рассказал, что при обнаружении взрывоопасного предмета он докладывает командиру группы, который принимает дальнейшее решение.
«Миноискатель имеет магнитную амплитуду. Есть индикатор, который показывает уровень сигнала. Если я нахожу металлическую оболочку, то его сигнал зашкаливает. Чем ближе, тем больше сигнал», - сказал «Урса».
Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что территория мариупольского завода «Азовсталь» полностью очищена от мин.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов