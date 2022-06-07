От украинских обстрелов Донецка до успехов на передовой: что известно об обстановке в Донбассе

ВСУ ведут огонь с позиций в Авдеевке и в Песках. Их сдерживают силы Народной милиции ДНР, активно уничтожают огневые точки.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Из Донецка на связь вышел корреспондент «Звезды» Владислав Кустов. Столица Донбасса в первой половине дня подверглась ударам. Он рассказал об обстановке в городе.

«Мы находимся в киевском районе Донецка. Сегодня ВСУ снова пожелали "доброго утра", и как минимум сюда прилетело пять снарядов. В частности, рядом со мной воронка свежая от попадания 122-миллиметрового снаряда. Она образовалась меньше часа назад. Упал снаряд между проезжей частью и пешеходной зоной. Пострадавших нет, но в Петровском районе есть пострадавшие, погиб мужчина. В целом сейчас под огнем противника порядка восьми населенных пунктов в ДНР», - сказал он.

По словам Кустова, ВСУ ведут огонь с позиций в Авдеевке и в Песках. Их сдерживают силы Народной милиции ДНР, они активно уничтожают огневые точки.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила за минувшие сутки более 170 украинских националистов, девять танков, две установки РСЗО «Град», батарею полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов