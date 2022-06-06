Путин заявил, что 2020-е годы станут для РФ периодом укрепления экономического суверенитета

Российский лидер отметил, что экономика страны будет опираться на частную инициативу и сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество.

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Президент России Владимир Путин заявил, что 2020-е годы для России станут временем укрепления экономического суверенитета. Об этом он заявил в своем обращении участниками и гостям XXV Петербургского международного экономического форума.

«Убежден, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы. При этом российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество», - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее Путин заявил, что отечественная экономика, несмотря на санкции, достойно выдерживает удар, и об этом свидетельствуют все основные макроэкономические показатели. С таким заявлением российский лидер выступил во время переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.