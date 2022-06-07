Путин заявил о взятии под контроль ситуации с инфляцией в РФ

По словам российского лидера, в настоящий момент инфляция находится на нулевой отметке.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуацию с инфляцией в России удалось взять под контроль. По словам главы государства, рост цен в стране остановился со второй половины мая.

«Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», - заявил Путин на совещании по вопросам экономики 7 июня.

Ранее Путин заявил, что 2020-е годы станут для РФ периодом укрепления экономического суверенитета. Российский лидер отметил, что экономика страны будет опираться на частную инициативу и сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество.