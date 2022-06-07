Госдума приняла законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ

© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Государственная дума России приняла закон, разрешающий не исполнять постановления Европейского суда по правам человека, которые были приняты после 15 марта. Также постановления ЕСПЧ перестанут быть основанием для пересмотра решений российского суда.

Согласно тексту документа на сайте Госдумы, до 2023 года Генпрокуратура РФ может выплатить денежные компенсации заявитель по постановлениям ЕСПЧ, которые были вынесены до 16 марта.

Россия не будет исполнять постановления ЕСПЧ, которые были приняты с 15 марта 2022 года - в этот день РФ подала заявление о выходе из Совета Европы. Как заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, решения судов РФ будут иметь верховенство над решениями ЕСПЧ.