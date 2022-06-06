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Володин заявил, что решения ЕСПЧ после 15 марта в РФ исполняться не будут

Алексей Курильченко
07:54 06.06.2022
Денежные компенсации по решению европейского суда будут выплачиваться только в рублях, заявил спикер ГД.
Володин заявил, что решения ЕСПЧ после 15 марта в РФ исполняться не будут
© Фото: Violetta Kuhn, dpa, Globallookpress
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В России не будут исполняться решения Европейского суда по правам человека, принятые с 15 марта 2022 года. Выплаты компенсаций по постановлениям суда будут совершаться исключительно в рублях и поступать на счета в российских банках. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, отметив, что решения судов РФ будут иметь верховенство над решениями ЕСПЧ.

«Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Госдума на этой неделе планирует принять федеральные законы о неисполнении решений ЕСПЧ, отметил спикер.

Ранее Володин заявил, что Запад, принимая санкции против России, должен выбирать «между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан» своих стран. Он отметил, что и предыдущие меры Евросоюза и США говорят о том, что арсенал средств по сдерживанию развития России исчерпан.

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