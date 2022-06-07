Шойгу заявил о создании «Фонда поддержки военно-патриотического кино»
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о создании «Фонда поддержки военно-патриотического кино». Об этом он сообщил во время селекторного совещания во вторник, 7 июня.
Шойгу заявил, что Минобороны РФ уделяет особенно пристальное внимание сохранению памяти о важнейших событиях российской истории и созданию кинолент о подвигах граждан страны, борьбе с фальсификацией истории и патриотическому воспитанию молодежи.
«Для реализации этих задач создан "Фонд поддержки военно- патриотического кино". Его цель - оказывать помощь в производстве кинокартин на военно-патриотическую тематику, в том числе о деятельности Министерства обороны и решаемых Вооруженными Силами задачах», - заявил министр обороны.
Шойгу пожелал Фонду успешной деятельности.
Ранее во время совещания он также заявил, что Минобороны совместно с РЖД создали условия для возобновления железнодорожного сообщения с освобожденными территориями Донбасса.
Материал подготовили: Дмитрий Смирнов, Егор Левин