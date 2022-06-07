Цель фонда - помощь в производстве кино на воен­но-патриотическую тематику, в том числе о деятельности МО РФ.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о создании «Фонда поддержки военно-патриотического кино». Об этом он сообщил во время селекторного совещания во вторник, 7 июня.

Шойгу заявил, что Минобороны РФ уделяет особенно пристальное внимание сохранению памяти о важнейших событиях российской истории и созданию кинолент о подви­гах граждан страны, борьбе с фальсификацией истории и пат­риотическому воспитанию молоде­жи.

«Для реализации этих задач со­здан "Фонд поддержки военно- патриотического кино". Его цель - оказывать помощь в производстве кинокартин на воен­но-патриотическую тематику, в том числе о деятельности Министер­ства обороны и решаемых Воору­женными Силами задачах», - заявил министр обороны.

Шойгу пожелал Фонду успеш­ной деятельности.

Ранее во время совещания он также заявил, что Минобороны совместно с РЖД создали условия для возобновления железнодорожного сообщения с освобожденными территориями Донбасса.

Материал подготовили: Дмитрий Смирнов, Егор Левин