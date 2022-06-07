В Херсоне человек пострадал при взрыве в здании кафе

© Видео: Telegram, ВГА Херсонской области © Фото: kherson24news, telegram

В Херсоне произошел взрыв в ресторане на Старообрядческой улице. В результате инцидента пострадал один человек, ему оказана помощь.

«Информация о взрыве напротив здания Военно-гражданской администрации не соответствует действительности», - отметили в ВГА Херсонской области.

Ранее жительница Херсона рассказала, что украинские полицейские перед тем, как бежать из города, оставляли оружие и боеприпасы в домах мирных жителей. В ее квартире правоохранители оставили несколько автоматов и бронежилеты.