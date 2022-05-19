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В Херсоне рассказали, как украинские силовики прятали оружие в домах мирных жителей

Анна Назайкина
07:54 19.05.2022
Об этом рассказала жительница города, у которой российские военнослужащие изъяли стрелковое оружие и пулемет.
В Херсоне рассказали, как украинские силовики прятали оружие в домах мирных жителей
© Фото: РИА Новости
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Украинские полицейские перед тем, как бежать из Херсона, оставляли оружие и боеприпасы в домах мирных жителей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала жительница города, у которой военнослужащие ВС РФ изъяли стрелковое оружие и пулемет.

«Знакомая из села попросила пустить двух мужчин переночевать на один день. Они приехали...и остались. Дома места мало, я ушла к детям ночевать», - сказала жительница Херсона.

На утро женщина пришла узнать у силовиков, не собираются ли они покинуть ее дом, на что мужчины ответили отрицательно.

«Они были недовольны… пошли, поговорили и заносят мне в дом, говорят, у нас железяки. А там два больших автомата. Я говорю, зачем мне надо, у меня дети", — поделилась она воспоминаниями.

Она также добавила, что позже приехал неизвестный мужчина и попросил оставить коробку с вещами на чердаке. Впоследствии в коробке обнаружили два комплекта полицейской формы, а также бронежилеты.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие нашли в Херсонской области пыточную камеру, которую организовали украинские националисты. Утверждается, что в камере был обнаружен заминированный труп без ног, на теле присутствуют следы пыток.

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