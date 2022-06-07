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Шойгу заявил, что в парадах ко Дню ВМФ примет участие до 200 боевых кораблей

13:04 07.06.2022
По словам Сергея Шойгу, в Главном военно-морском параде в Петербурге 31 июля примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подлодок. Впервые в параде примет участие женский экипаж патрульного катера «Раптор».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в военно-морских парадах ко Дню ВМФ России примет участие до 200 боевых кораблей. Он сделал это на селекторном совещании в Минобороны РФ.

По словам Шойгу, в Главном военно-морском параде в Петербурге 31 июля примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подлодок. Впервые в параде примет участие женский экипаж патрульного катера «Раптор».

«Отмечу, что военно-морские па­рады пройдут в пунктах базирования всех флотов и флотилий, а также в порту Тартус, в Средиземном море», - отметил Шойгу. 

Министр обороны уточнил, что всего в парадах задействуют не только до 200 боевых кораблей различных классов, но и около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники и порядка 15 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов 

Шойгу добавил, что прямая видеотрансляция позволит наблюдать за парадом миллиона зрителям как в России, так и в других странах.

Также Сергей Шойгу озвучил точное количество сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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