Шойгу заявил, что в парадах ко Дню ВМФ примет участие до 200 боевых кораблей

По словам Сергея Шойгу, в Главном военно-морском параде в Петербурге 31 июля примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подлодок. Впервые в параде примет участие женский экипаж патрульного катера «Раптор».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в военно-морских парадах ко Дню ВМФ России примет участие до 200 боевых кораблей. Он сделал это на селекторном совещании в Минобороны РФ.

По словам Шойгу, в Главном военно-морском параде в Петербурге 31 июля примут участие 47 боевых кораблей, катеров и подлодок. Впервые в параде примет участие женский экипаж патрульного катера «Раптор».

«Отмечу, что военно-морские па­рады пройдут в пунктах базирования всех флотов и флотилий, а также в порту Тартус, в Средиземном море», - отметил Шойгу.

Министр обороны уточнил, что всего в парадах задействуют не только до 200 боевых кораблей различных классов, но и около 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники и порядка 15 тысяч военнослужащих и гражданских специалистов

Шойгу добавил, что прямая видеотрансляция позволит наблюдать за парадом миллиона зрителям как в России, так и в других странах.

Также Сергей Шойгу озвучил точное количество сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов