Он также заявил, что украинские националисты убивают священнослужителей и монахов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Глава администрации Святогорска Владимир Бандура рассказал о поджоге скита военнослужащими вооруженных сил Украины. Видеозапись с его признаниями публикует Министерство обороны РФ.

«Недавно ВСУ подло подожгли скит на горе в селе Татьяновка. Которые выставляли посты, как и президент Зеленский, о том, что это якобы русская армия, в него были попадания. Это вранье. Местные жители подтвердили, что это был поджог», - заявил Бандура.

Глава администрации Святогорска также заявил, что украинские националисты убивают священнослужителей и монахов, занимаются мародерством, грабежами.

Он обвинил президента Украины Владимира Зеленского и его окружение в том, что они не берегут людей, затягивают военные действия по указке Запада.

Ранее в Минобороны сообщили, что украинские националисты подожгли в Святогорске деревянный скит Всех Святых Земли Русской, отстрелявшись по нему зажигательными боеприпасами из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов