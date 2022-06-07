Шойгу: в ходе летнего периода обучения особое внимание уделят новым способам ведения боевых действий

Шойгу уточнил, что практические занятия пройдут в пунктах постоянной дислокации и на полигонах. Учебно-материальная база при этом будет загружена максимально.

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в ходе летнего периода обучений войск особое внимание будет уделено новым способам ведения боевых действий.

«В ходе летнего периода обуче­ния особое внимание уделим новым способам ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции и других вооружённых конфликтов, армейской тактической стрельбе и оказанию первой помощи на поле боя», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещание в российском оборонном ведомстве.

По словам Шойгу, начавшемуся 1 июня летнему периоду обучения предшествовала большая подготовительная работа. В войсках провели более 9 тысяч мероприятий, включая различные сборы, инструкторско-методические и показные учения, а также ремонт и модернизация учебно-материальной базы.

Шойгу уточнил, что практические занятия пройдут в пунктах постоянной дислокации и на полигонах. Учебно-материальная база при этом будет загружена максимально.

Также министр обороны России озвучил точное количество сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов