СК опубликовал кадры с места гибели топ-менеджеров VK в НАО

По данным ведомства, двух мужчин отнесло в море течением после того, как их вездеход перевернулся.

© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следственный комитет России опубликовал видео с места гибели двух мужчин в Ненецком автономном округе. Как сообщили в ведомстве, трагедия произошла во время катания на вездеходе. Предположительно, погибшими являются первый замгендиректора компании VK Владимир Габриелян и его друг, директор по закупкам компании Сергей Мерзляков.

«По предварительным данным, трое мужчин и супруга одного из них на двух вездеходах передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос в Ненецком автономном округе. Во время перехода через реку транспортные средства перевернулись, и их течением отнесло в море. Мужчине и женщине удалось спастись, они пешком вышли к оленеводам и обратились за помощью», - сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Ранее сообщалось о том, что Габриелян пропал без вести. В компании VK официально подтвердили факт гибели менеджров.