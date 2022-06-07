В ФФККР прокомментировали повышение возраста для взрослых выступлений фигуристов

По словам представителя Федерации, повышение минимального возраста для конькобежцев было ожидаемо на фоне происходящих в мировом спорте последних событий.

© Фото: Zhang Cheng, Keystone Press Agency, Globallookpress

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина прокомментировала телеканалу «Звезда» решение Международного союза конькобежцев повысить минимальный возраст для выступления на взрослых соревнованиях конькобежцев. По ее словам, такие предложения поступали неоднократно, но российская сторона всегда выступала против.

«В свете последних событий, которые разворачиваются в мировом спорте - и в фигурном катании в частности - решение о повышении возраста было прогнозируемо. До Олимпийских игр и на протяжении всех последних сезонов ФФККР выступала против повышения возраста», - сообщила Ермолина.

Ранее конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил поэтапное повышение минимального возраста для участия во взрослых соревнованиях. На данный момент минимальный возраст для допуска на соревнования составляет 15 лет. В следующем сезоне он будет повышен до 16 лет, а начиная с сезона 2014/2015 - до 17 лет.