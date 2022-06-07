Спорт Спорт Спорт

В ФФККР прокомментировали повышение возраста для взрослых выступлений фигуристов

Алексей Курильченко
11:41 07.06.2022
По словам представителя Федерации, повышение минимального возраста для конькобежцев было ожидаемо на фоне происходящих в мировом спорте последних событий.
В ФФККР прокомментировали повышение возраста для взрослых выступлений фигуристов
© Фото: Zhang Cheng, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина прокомментировала телеканалу «Звезда» решение Международного союза конькобежцев повысить минимальный возраст для выступления на взрослых соревнованиях конькобежцев. По ее словам, такие предложения поступали неоднократно, но российская сторона всегда выступала против.

«В свете последних событий, которые разворачиваются в мировом спорте - и в фигурном катании в частности - решение о повышении возраста было прогнозируемо. До Олимпийских игр и на протяжении всех последних сезонов ФФККР выступала против повышения возраста», - сообщила Ермолина.

Ранее конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил поэтапное повышение минимального возраста для участия во взрослых соревнованиях. На данный момент минимальный возраст для допуска на соревнования составляет 15 лет. В следующем сезоне он будет повышен до 16 лет, а начиная с сезона 2014/2015 - до 17 лет.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:30 Армия
Видео
Ударами российской авиации уничтожено более 170 украинских националистов за сутки
11:32 Армия
В МО РФ заявили об уничтожении украинской артиллерии иностранного производства в результате артударов
09:20 В стране и мире
Видео
В Севастополе обезвредили 250-килограммовую немецкую бомбу времен Войны
05:49 Армия
Видео
Поразить «нарушителя»: кадры совместных учений авиации РФ и САР
05:02 Армия
Видео
«Вкусно и разнообразно»: как готовят питание для военных РФ в полевых условиях в ходе СВО
Популярное
Видео
«Есть Виктор Цой - икона, а есть - папа»: сын Цоя о восприятии образа легендарного отца
Видео
МО РФ: националисты взорвали мост через Северский Донец, чтобы предотвратить отступление из Святогорска
Видео
В поисках секретных документов: что скрывает в себе здание СБУ в Мариуполе
Власти ДНР: при отступлении ВСУ подожгли тонны зерна в порту Мариуполя
Видео
Командующий РВСН рассказал, как гиперзвуковые «Авангарды» служат в войсках
Спикер парламента Венгрии выразил обеспокоенность душевным состоянием Зеленского
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.