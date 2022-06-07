Международный союз конькобежцев одобрил повышение возраста для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет

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Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил поэтапное повышение минимального возраста для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет. Решение было принято в ходе 58-го заседания конгресса в Пхукете.

На данный момент минимальный возраст для допуска на соревнования составляет 15 лет. В следующем сезоне он будет повышен до 16 лет, а начиная с сезона 2014/2015 - до 17 лет.

Ранее медицинская комиссия ISU сообщила, что данное решение связано с чрезмерными нагрузками на несовершеннолетних спортсменов на соревнованию. Согласно заключению экспертов, это не подходит для молодых конькобежцев как физически, так и психологически.