Украина потеряла 190 самолетов и 129 вертолетов за все время операции

Также с начала спецоперации уничтожены 1139 украинских беспилотников, 333 ЗРК, 3443 танка и бронемашин.

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За все время спецоперации по защите Донбасса, которую проводят ВС РФ, украинская сторона потеряла 190 самолетов и 129 вертолетов, заявил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также с начала спецоперации уничтожены 1139 украинских беспилотников, 333 ЗРК, 3443 танка и бронемашин, 478 установок РСЗО, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3464 единицы специальной военной автомобильной техники.

Генерал-майор также доложил о боевой работе российских средств ПВО. Так, за минувшие сутки уничтожены в воздухе 12 беспилотников противника в Харьковской и Николаевской областях.

Ранее «Звезда» показала, как российские артиллеристы в рамках спецоперации применили высокоточные управляемые снаряды «Краснополь». Для запуска боеприпасов использовались самоходные гаубицы «Мста-С».