Как отметил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 400 украинских националистов за сутки.

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В Минобороны России рассказали об уничтожении трех пусковых установок украинских зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией поражено 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено: более 400 националистов, 10 единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 специальных автомобилей, а также три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска», - заявил Конашенков.

Он уточнил, что также в результате артиллерийских ударов была уничтожена 155-мм самоходная установка М190А3, переданная Норвегией и две гаубицы М777 американского производства.

Еще, по словам Конашенкова, в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили семь других украинских орудий и минометов, включая 203-миллиметровую самоходную установку «Пион».

Кроме этого, как заметил Игорь Конашенков, российская авиация уничтожила более 170 украинских националистов за сутки.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов