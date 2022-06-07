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Более 20 боевых кораблей и катеров Балтфлота находятся в море в рамках плановых учений

11:24 07.06.2022
Задействованные силы представлены корветами, сторожевыми кораблями, малыми ракетными кораблями и ракетные катерами. Также на учениях присутствуют малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, быстроходные катера и десантные корабли на воздушной подушке. 
Более 20 боевых кораблей и катеров Балтфлота находятся в море в рамках плановых учений
© Фото: Минобороны России
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Двадцать боевых кораблей и катеров Балтфлота находятся в море в рамках плановых учений. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту. 

«В общей сложности, в рамках проведения плановых учений, в том числе комплексных учений по видам обеспечения, в морских полигонах Балтийского флота находится свыше 20 боевых кораблей и катеров, выполняющих учебно-боевые задачи как одиночно, так и в составе корабельных поисково-ударных групп и корабельных ударных групп», - говорится в сообщении. 

Как уточнили в пресс-службе ЗВО, в число этих кораблей и катеров входят корветы, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера. Также на учениях присутствуют малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, быстроходные катера и десантные корабли на воздушной подушке. 

Ранее «Звезда» публиковала кадры совместных учений российских и сирийских военных летчиков. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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