Поразить «нарушителя»: кадры совместных учений авиации РФ и САР

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Российские «сушки» раскаляют и без того жаркий воздух на авиабазе Хмеймим и с ревом поднимаются в безоблачное сирийское небо. Хищные птицы Су-24, Су-34 и Су-35С формируют в небе грозную стаю и летят в заранее обозначенную зону. В это же время их арабские коллеги взлетают с аэродромов Сейкаль и Думэйр в окрестностях Дамаска.

Пилоты двух стран совершают совместное патрулирование вдоль границ Сирии и пролетают рядом с Голанскими высотами. Перед летчиками открываются невероятной красоты пейзажи: горные хребты, яркая синева стратосферы, величественная пустыня и манящее Средиземное море.

По легенде совместных учений, воздушное пространство страны нарушили вражеские истребители и беспилотники. Под прикрытием наших асов сирийские МиГ-23 и МиГ-29 должны поразить «противника» ракетами класса «воздух-воздух». Момент пусков фиксируют экшн-камеры в кабинах пилотов.

«Для каждого летчика психологически тяжело применить оружие впервые. Данные сирийские летчики ни разу не выполняли пуски. Один человек только когда-то раньше пускал. Чтобы преодолеть психологический барьер, нужно это попробовать обязательно, отточить навыки работы с аппаратурой кабины. Все равно при применении авиационного вооружения возникает психологический момент. Помимо того, что нужно управлять машиной в трех плоскостях, нужно еще уметь применить вооружение», - заметил летчик Су-35С Антон.

Как в воздухе, так и на земле у российских и сирийских пилотов нет никакого языкового барьера. Экипажи выучили все необходимые команды на обоих языках. Регулярно проводятся занятия в классах предполетной подготовки. Ну и каждый раз после выполнения задач - разбор полетов.

Все, что происходит в воздухе, будь то набор высоты или снижение, роспуск или сбор группы, ведение маневренного боя и уничтожение наземных объектов - все это вначале летчики отрабатывают на земле методом «пеший по-летному». Такая тренировка позволяет сформировать в голове четкую картину полета, что существенно облегчает взаимодействие.

Такие совместные вылеты проходят на постоянной основе. Каждый раз отрабатываются новые элементы и моделируются различные ситуации. Ведь их задача: сделать все для того, чтобы небо над головой всегда оставалось мирным.