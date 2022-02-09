СМИ: в ISU задумались поднять возрастной ценз для фигуристов

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) вынес на обсуждение в конгрессе организации предложение о поэтапном увеличении возрастного ценза в фигурном катании с 15 до 17 лет. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на имеющуюся в распоряжении предварительную повестку конгресса.

Согласно материалу, совет предлагает оставить в следующем сезоне возраст выхода во взрослые соревнования во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет), но с сезона-2023/24 начать поднимать его до 16 лет, а с сезона-2024/25 - до 17.

«Вполне возможно, что допуск несовершеннолетних спортсменов к взрослым соревнованиям может подвергнуть их нагрузкам и рискам, которые считаются неподходящими для их возраста не только физически, но и с точки зрения психологического и социального развития ребенка», - сказано в докладе медицинской комиссии ISU.

Отмечается, что свыше 86% спортсменов и тренеров, которые приняли участие в опросе комиссии ISU по поводу увеличения возрастного ценза в фигурном катании, поддержали эту идею.

Конгресс ISU, как ожидается, пройдет в июне 2022 года на Пхукете.