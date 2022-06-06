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В МИД ЛНР рассказали о мерах наказания для украинских националистов

Алексей Курильченко
09:37 06.06.2022
Националистам, которые предстанут перед военным трибуналом, грозят длительные сроки содержания под стражей.
В МИД ЛНР рассказали о мерах наказания для украинских националистов
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Украинские националисты, которые предстанут перед военным трибуналом, понесут наказание во соответствии с законом. Как заявила первый замминистра иностранных дел ЛНР Анна Сорока, им грозит длительное заключение под стражей.

«Наказание - содержание под стражей. Надо открыть уголовный кодекс и смотреть. Есть от 15 до 25 лет - разные сроки. В зависимости от суммирования квалифицирующих признаков, по которым будет вестись дело, и будет вынесен приговор. Совокупность этих статей и будет влиять на формирование общего срока», - заявила Сорока изданию РИА Новости.

Она отметила, что в ЛНР действует мораторий на смертную казнь, но некоторые статьи Уголовного кодекса предусматривают пожизненное заключение.

Ранее группа из шести российских военнослужащих артиллерийского подразделения взяла в плен семнадцать националистов, которые бежали из окружения с территории «Азовстали». Это была диверсионная группа, в ее составе также был один наемник из Хорватии.

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