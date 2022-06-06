Власти ДНР сообщили о продолжении поиска боевиков «Азова»* в Мариуполе

По словам представителя ДНР, в городе могут оставаться остатки нацбатальона и ВСУ.

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В Мариуполе продолжаются поиски боевиков националистического батальона «Азов»*, украинских военных и уголовников, которые могут скрываться в городе. Об этом заявил советник главы правительства Донецкой Народной Республики в городе Ян Гагин.

«Что касается обстановки в самом городе, то остался какой-то местный криминалитет. Это больше, конечно, по линии МВД ДНР, и работа активно ведется. И ведется, надо сказать, активно и грамотно. Ведется ежедневно, круглосуточно. Да, возможно, какие-то остатки ВСУ или того же "Азова"* - кто смог куда-то уйти в город - они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие», - заявил Гагин агентству РИА Новости.

Ранее корреспондент телеканала «Звезда» Владислав Кустов побывал внутри здания Службы безопасности Украины в Мариуполе. Внутри он обнаружил доказательства того, что силовики спешно покидали свои места - вокруг разбросаны груды одежды и удостоверения.

*«Азов» - против членов организации в РФ возбуждены уголовные дела