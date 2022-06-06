В поисках секретных документов: что скрывает в себе здание СБУ в Мариуполе
Корреспондент телеканала «Звезда» Владислав Кустов побывал внутри здания Службы безопасности Украины в Мариуполе. Внутри он обнаружил доказательства того, что силовики спешно покидали свои места - вокруг разбросаны груды одежды и удостоверения.
Секретные документы силовики пытались уничтожать - по полу раскиданы обрезки бумаг. При этом остались детские рисунки - на некоторых изображена символика националистических организаций. Также была обнаружена записная книжка, где расписана деятельность в отношении лиц, которых «заинтересовала» СБУ.
В подвале здания силовики организовали комнату для допроса, который проводился с использованием полиграфа - детектора лжи.
Ранее в здании обнаружили рекламные листовки проукраинского националистического блогера. Также в большом количестве были обнаружены пропагандистские календари.