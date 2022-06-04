Володин заявил, что ЕС исчерпал арсенал средств сдерживания России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Запад, принимая санкции против России, должен выбирать «между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан» своих стран.
Комментируя принятый накануне ЕС шестой пакет санкций, Володин в своем Telegram-канале отметил, что и предыдущие меры Евросоюза и США говорят о том, что арсенал средств по сдерживанию развития России исчерпан.
Спикер, сославшись на мнение экспертов, отметил, что потери России от запрета на экспорт нефти в Европу могут составить $22 млрд в год. Но, по словам спикера, эти издержки будут компенсированы из-за роста цен на энергоресурсы и переориентации России на азиатский рынок.
Вячеслав Володин считает, что Европа будет переплачивать более €250 млрд ежегодно из-за повышающихся цен на энергоресурсы.
«Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны», - подытожил Володин.
Накануне сообщалось, что Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций. Новые ограничительные меры включают в себя, в частности, отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение полугода, а нефтепродуктов - в течение восьми