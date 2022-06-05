В здании СБУ в Мариуполе нашли рекламные буклеты блогера-националиста

Кроме этого, в большом количестве были найдены пропагандистские календари.

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В Мариуполе в здании Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили рекламные листовки проукраинского националистического блогера. Мужчина известен под прозвищем Фашик Донецкий.

Как утверждается, находка была сделана в одном из кабинетов разгромленного здания СБУ, передает РИА Новости. Листовка представляла собой наклейку, на которой изображен черно-красный флаг националистов со слоганом «Все будет Украина» и подписью «Фашик Донецкий». Также в большом количестве были обнаружены пропагандистские календари «Защищаем Украину вместе», «30 лет основания СБУ».

Ранее экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что американские инструкторы обучали сотрудников СБУ методам ведения «грязной войны». С его слов, украинские контрразведчики проходили обучение по методам выявления инакомыслящих. Подававших особые надежды вывозили для прохождения подготовки в США.