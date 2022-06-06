Захарова: РФ не будет устанавливать «железный занавес»

В МИД России заявили, что установки «железного занавеса» следует ожидать не со стороны Москвы, а со стороны ЕС.

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Россия со своей стороны не собирается устанавливать «железный занавес», тогда как о Европейском союзе того же сказать нельзя. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Евросоюз окружает занавесом Россию», - объявила она.

Дипломат обвинила ЕС в чрезмерной эгоистичности. Представитель министерства иностранных дел заметила, что в Европе полагают, будто бы они находятся в центре мира, игнорируя существования других народов.

«У вас нет морального права учить кого-то», - цитирует РИА Новости ее слова в эфире итальянского телеканала La7.

Захарова сообщила, что накануне страны, располагающиеся на границе с Сербией, запретили пролет главе МИД РФ, направлявшемуся в Белград с делегацией для переговоров. Встречи не состоялось из-за решения стран-членов НАТО и ЕС закрыть воздушное пространство.