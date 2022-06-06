Найти подлодку «противника»: кадры совместных учений сил Тихоокеанского флота

В учениях приняли участие более 40 кораблей и судов и 20 летательных аппаратов.

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Боевые корабли и морская авиация Тихоокеанского флота провели совместные учения в Тихом океане. В ходе тренировки военнослужащие провели совместный поиск подводных лодок условного противника.

Также в ходе учений корабли провели серию артиллерийских стрельб по воздушным целям и постановку радиоэлектронных помех.

В тренировке были задействованы более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также около 20 летательных аппаратов.

Ранее фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» отразил условную воздушную атаку в Охотском море. В ВВО уточнили, что тренировку провели в соответствии с планом боевой подготовки флота. В данный момент фрегат выполняет задачи в море в составе корабельной ударной группы.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов