В документах «Азова»* обнаружены доказательства пророссийской позиции жителей Мариуполя

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В секретной документации националистического батальона «Азов»*, которая была найдена в Мариуполе, указано, что жители близлежащих территорий, в большинстве своем, имеют пророссийскую позицию. Бумаги, доказывающие это, обнаружены на базе нацбатальона возле 61-ой школы Мариуполя.

«Местное население настроено пророссийски в 70% случаев», - цитирует документ агентство РИА Новости.

Отмечается, что в документах расписан план боевых действий ВСУ против подразделений Донецкой Народной Республики.

Ранее в здании СБУ в Мариуполе обнаружили рекламные листовки проукраинского националистического блогера. Листовка представляла собой наклейку, на которой изображен черно-красный флаг националистов со слоганом «Все будет Украина». Также в большом количестве были обнаружены пропагандистские календари.

*«Азов» - против членов организации в РФ возбуждены уголовные дела