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Посол США в России отметил вероятность закрытия посольств в обеих странах

Марина Крижановская
05:57 06.06.2022
Однако он отметил, что власти США не хотели бы идти на данный шаг.
Посол США в России отметил вероятность закрытия посольств в обеих странах
© Фото: Kyle Mazza, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан заявил о существовании вероятности закрытия посольств США в Москве и России в Вашингтоне. При этом, американский дипломат добавил, что данное событие было бы большой ошибкой.

Он также сообщил, что американские власти не хотели бы идти на данный шаг. Об этом он заявил в интервью ТАСС. Отвечая на соответствующий вопрос, Салливан сказал, что «могут, есть такая вероятность».

Представитель США указал единственно возможную причину возможного прекращения работы российского и американского посольств.

«Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой. Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство. Это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», - приводит его слова агентство.

Немногим ранее Джон Салливан заявил, что Россия и США не могут полностью разорвать дипломатические отношения и не вести переговоров. Дипломат отметил, что представители двух стран не перестают сидеть за одним столом во время заседаний Совета Безопасности ООН. 

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