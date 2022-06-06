Посол США в РФ заявил о невозможности полного разрыва отношений Москвы и Вашингтона

Джон Салливан отметил, что не верит в полный разрыв отношений США и России.

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Россия и Соединенные Штаты не могут полностью разорвать дипломатические отношения и не вести переговоров. Такое заявление сделал посол США в РФ Джон Салливан.

Дипломат отметил, что представители двух стран не перестают сидеть за одним столом во время заседаний Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Он также указал, что государства должны иметь посольства на территории друг у друга.

«Это основа», - заметил посол в интервью ТАСС.

Работа посольств в Вашингтоне и в Москве, а также открытые банковские счета Салливан посчитал базовыми вещами, для существования которых страны обязаны предпринимать действия по поддержанию связей. Постоянные контакты в международных организациях американский дипломат назвал абсолютным минимумом, добавив, что, по его мнению, РФ и США никогда полностью не разойдутся.