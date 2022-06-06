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Власти ДНР: при отступлении ВСУ подожгли тонны зерна в порту Мариуполя

Марина Крижановская
05:05 06.06.2022
Отмечается, что большая часть зерна непригодна для дальнейшего использования, «даже как корм для скотины».
Власти ДНР: при отступлении ВСУ подожгли тонны зерна в порту Мариуполя
© Фото: ТРК "Звезда"
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Вооруженные силы Украины подожгли тонны зерна в морском порту Мариуполя. Это произошло при их отступлении.

Власти Донецкой Народной Республики сообщили, что зерно в нынешнем его виде «вряд ли можно будет использовать по назначению, даже как корм для скотины». Об этом рассказал советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

«На территории Мариупольского порта присутствует большое количество зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное. Оно, судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть. И это обусловлено тем, что противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось Донецкой Народной Республике, чтобы невозможно было его использовать каким-то образом. Тушили его несколько дней, но безуспешно», - приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что государство не собирается препятствовать вывозу украинского зерна и готово обеспечить свободный заход кораблей в порты Азовского и Черного морей. Одним из способов Путин назвал вывоз зерновых из подконтрольных Украине портов Черного моря.

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