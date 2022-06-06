В стране и мире Власти Херсонской области отмечают сохранение угрозы проникновения в регион диверсантов Марина Крижановская Власти региона отметили, что ключевая возможность проникновения в регион предоставляется по рекам. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо отметил риск проникновения в регион диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом он заявил в интервью ТАСС. Сальдо добавил, что сохраняется возможность для диверсионно-разведывательных групп по рекам быстро проникнуть на территорию города и области. «Остается угроза проникновения ДРГ. Тут специалисты должны работать с утроенной бдительностью», - сообщил он агентству. Ранее сообщалось, что в запорожском Энергодаре была задержана диверсионная группа из уголовников и членов территориальной обороны. По сообщению замруководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексея Селиванова, в задачи группы входило запугивание местных жителей, которые «увидели, что русские принесли мир и безопасность». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика