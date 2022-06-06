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Власти Херсонской области отмечают сохранение угрозы проникновения в регион диверсантов

Марина Крижановская
05:33 06.06.2022
Власти региона отметили, что ключевая возможность проникновения в регион предоставляется по рекам.
Власти Херсонской области отмечают сохранение угрозы проникновения в регион диверсантов
© Фото: РИА Новости
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Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо отметил риск проникновения в регион диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Сальдо добавил, что сохраняется возможность для диверсионно-разведывательных групп по рекам быстро проникнуть на территорию города и области.

«Остается угроза проникновения ДРГ. Тут специалисты должны работать с утроенной бдительностью», - сообщил он агентству.

Ранее сообщалось, что в запорожском Энергодаре была задержана диверсионная группа из уголовников и членов территориальной обороны. По сообщению замруководителя ГУ МВД по Запорожской области Алексея Селиванова, в задачи группы входило запугивание местных жителей, которые «увидели, что русские принесли мир и безопасность».

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